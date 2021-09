"정부 정책서 소외 GTX-A 연결하라"‥ 광주·이천·여주·원주, '균형 발전' 촉구

"GTX 연결은 광역권 교통 혼잡 해소와 수도권·비수도권 상생 발전"

[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주·이천·여주·강원 원주시 등 4개 자치단체가 '공공택지 개발'과 '광역급행철도(GTX-A)' 연장과 관련해 각종 중첩 규제에 제한받아 온 것에 대한 정부의 균형발전 대책을 촉구했다.

4개 시는 국토교통부의 제3차 신규 공공택지 확정 발표(8.30)와 관련해 "수도권 정비법, 상수원 보호 법률 등 각종 중첩 규제로 제한받아 온 지역이 정부로부터 다시 외면받았다"면서 "차별과 불평등을 시정하고 균형발전의 초석을 놔 줄 것을 정부에 공동으로 촉구한다"고 7일 밝혔다.

이들 지자체는 특히 서울과 가까운 거리에 있는 데도 국가 정책에서 소외 지역으로 남아 체계적인 도시 개발의 필요성을 제기하고, 필수 전제 조건으로 'GTX-A의 광주~이천~여주~원주 연결'을 요구했다.

광주·이천·여주·원주 GTX 유치 공동추진위원회는 "현재 공사 중인 GTX-A(삼성~동탄) 수서역 일원에 수광선과 경강선을 연결할 수 있는 접속부를 함께 설치하면 지하에서 이뤄지는 공사 특성상 비용은 훨씬 적게 소요될 것으로 보인다"고 강조했다.

이어 "향후 광주·이천·여주 외에 비수도권인 원주 구간까지 서울·경기·강원도가 하나로 연결돼 진정한 의미의 '수도권과 비수도권의 상생발전'이 가능할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

특히 이들 지역으로 'GTX' 연장은 승용차 중심에서 철도 중심 대중교통 체계로 전환돼 광역권 교통 혼잡 해소와 현안인 탄소중립, 그린뉴딜 정책과도 연관될 것이란 전망도 있다.

GTX-A 접속부가 설치될 삼성~동탄 구간 대심도 3공구 굴착 예정 공정은 오는 11월로 계획돼 있다. 이에 4개 시는 해당 구간 공사 착수 전에 접속부 설치가 시급한 사안이라며 정부의 빠른 정책 결정이 필요하다는 입장이다.

해당 지방자치단체장들은 "공사시기를 놓치면 사실상 GTX-A노선 연장은 어려울 것으로 보이며, 4개 지자체가 공사비 분담도 밝힌 만큼 국토교통부도 국가 철도의 백년대계를 위해 신속히 '수광선 연결 접속부 설치'를 결정해야 한다"고 정부의 결단을 촉구했다.

