北 외무성 "美, 인권과 민주주의 파괴자…내정간섭 걷어치우라"

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 아프가니스탄 사태 등을 두고 "미국은 인권과 민주주의의 파괴자"라고 비난했다.

북한 외무성은 5일 홈페이지에 실린 '인권의 간판 밑에 감행되는 미국의 내정간섭 행위' 제하의 글에서 "국제사회는 이미 아프가니스탄 사태를 통하여 미국이 인권과 민주주의의 파괴자라는 것을 더욱 똑똑히 알게 되었다"라며 이같이 밝혔다.

외무성은 ""미국은 저들의 '인권' 타령에 귀를 기울일 나라가 더는 없다는 것을 깨닫고 다른 나라들에 대한 내정간섭행위를 당장 걷어치워야 할 것"이라며 "미국이 아직도 저들의 비위에 거슬리는 나라들에 함부로 '인권유린국', '독재국가', '테러지원국'이라는 감투를 씌우고 이래라저래라 삿대질할 수 있다고 생각한다면 오산"이라고 비난했다.

또 인종차별 시위에 나섰다가 '폭도' 취급을 당하는 것이 현실이라며 미국의 인종차별 현실도 고발했다.

최근 국제인권단체 휴먼라이츠워치가 '아프가니스탄에서 북한 수준의 인권 유린이 벌어져서는 안 된다'는 언급을 한 데 대해서도 "휴먼라이츠워치가 그토록 인권에 관심이 있다면 그 누구를 헐뜯기에 앞서 인권유린 왕초인 미국이 바로 며칠 전 무인기 공습으로 어린이들을 포함한 적지 않은 민간인들을 살해한 데 대해 왜 침묵을 지키고 있는지부터 똑바로 설명해야 할 것"이라고 비판했다.

