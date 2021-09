LG생활건강 'CNP', 판매 수익금 환원하는 '피부 건강 캠페인' 진행

[아시아경제 이승진 기자] LG생활건강은 더마코스메틱 브랜드 CNP에서 올해 세 번째로 전개하는 사회공헌활동 ‘피부 건강 캠페인’을 통해 일러스트레이터 온초람 작가와 협업한 4종을 출시하고, 판매 수익금 일부를 청소년들의 피부 건강을 위해 후원한다고 5일 밝혔다.

‘세상을 밝히는 빛, Light up’이라는 슬로건 아래 전개될 이번 캠페인은 청소년들의 피부 건강과 자신감 향상을 위해 CNP에서 매년 진행하고 있는 사회공헌활동이다. 2019년에 처음 시작돼 올해 3주년을 맞았다. CNP는 사단법인 한국아동청소년그룹홈협의회에 협업 제품 4종 판매 수익금의 일부를 지원하고, 조성된 후원금은 청소년 피부 질환 치료비 등으로 사용될 예정이다.

2021년 피부 건강 캠페인을 통해 출시된 에디션 4종은 CNP 프로폴리스 라인의 ‘프로폴리스 에너지 앰플’, ‘프로폴리스 트리트먼트 앰플 에센스’, ‘프로폴리스 앰플 액티브 크림’, ‘프로폴리스 앰플 인 쿠션’ 등의 인기 품목을 구성한 기획세트로 선보였다. 패키지는 따뜻한 색채와 감성으로 많은 사람들을 위로하고 있는 일러스트레이터 온초람 작가와 협업해 CNP 연구원 콘셉트의 일러스트 디자인을 적용했다.

이번 에디션 대표 제품인 ‘프로폴리스 에너지 앰플 특별 기획 세트’는프로폴리스 에너지 앰플 본품과 휴대용 사이즈 앰플 및 프로폴리스 액티브 크림이 포함됐고, 온초람 작가의 일러스트 디자인이 담긴 노트와 펜 세트를 함께 증정하는 한정 제품이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr