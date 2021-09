이재명 전남지역특보단, 권역별 임명식 ‘전남서 커다란 활약’ 기대

더불어민주당 대통령경선 이재명 전남특보단 본격 출범



장만채 전남지역특보단장, 3일 서부권 특보단에 임명장 수여



동부, 남부, 서부 등 권역별로 특보 임명식과 릴레이 지지 선언





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 20대 대통령 선거 더불어민주당 후보 경선이 충청지역을 시작으로 막이 오른 가운데, 17개 시도 중에서 가장 접전을 벌이고 있는 전남지역 이재명 후보 특보단(단장 장만채)이 공식 출범했다.

이재명 후보 전남지역특보단은 3일 전국에서 권리당원 수가 가장 많은 전남에서 기선을 잡기 위해 22개 시군별, 직능별 활동가들을 중심으로 본격적인 활동에 들어갔다고 밝혔다.

이날 전남지역특보단장인 장만채 전 전남교육감은 전남도청이 자리한 무안군 남악에서 전남 서부지역 특보단 임명장 수여식을 했다.

서부지역 특보단에는 약 200여 명이 포함됐으나, 코로나19 방역 수칙에 따라 최소 인원만 참석해 임명장 수여와 그동안의 성과를 평가하고 향후 일정이나 계획 등을 공유했다.

이어 장만채 특보단장은 오는 6일 순천과 7일 강진에서 동·중부권 특보단 임명장 수여식을 가질 예정이다.

전남지역 이재명 후보 특보단은 22개 시군의 분야별 활동가들로 구성돼 더불어민주당의 지난 1, 2차 선거인단 모집에서 수만 명의 도민들을 선거인단에 가입하도록 독려해 조직력을 과시했다.

전남지역특보단은 향후 본격적인 시도별 경선 시기에 맞춰 이재명 후보 홍보에 주력하고, 직능별 전문가그룹 지지 선언을 진행할 예정이다.

장만채 전남지역특보단장은 이날 임명장 수여식에서 “이재명 후보가 주창하는 대동세상과 기본소득은 모든 사람이 평등하고 그 가치가 존중되는 선진국형 어울림 세상”이라며, “이재명 후보의 보편적인 가치인 억강부약(抑强扶弱)의 원칙이 서는 세상을 만들기 위해 함께 노력하자”고 당부했다.

특히 “전남지역은 전국에서 민주당 권리당원 수가 가장 많은 만큼 이재명 후보의 승리를 위해 전남도민 모두를 만나 홍보한다는 마음으로 함께 하자”고 의지를 밝혔다.

