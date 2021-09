전주시에서 ‘국제어린이마라톤’ 열린다!

내달 8~10일, 세이브더칠드런과 함께 비대면 방식 진행

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 다음달 8일부터 10일까지 전주시에서 ‘2021 전주 국제어린이마라톤’이 개최된다.

3일 전주시는 세이브더칠드런 공동으로 주최하는 제4회 전주 국제어린이마라톤이 코로나19 방역수칙 준수를 위해 지난해에 이어 비대면 방식으로 진행된다고 밝혔다.

‘전 세계 아동의 교육권 보장을 위해 러닝메이트가 되어주세요’라는 메시지를 전하고, 아동들을 위한 나눔 문화 확산에 기여하는데 그 목적을 두고 있다.

참가자들은 원하는 장소와 시간을 정한 뒤 마라톤 어플리케이션에 접속해 4㎞를 달리면 된다.

1㎞를 달릴 때마다 아동의 교육권 보장을 위한 다양한 미션이 알림으로 전달되며, 스마트폰 흔들기와 터치 등의 기능을 활용해 미션을 수행한다.

행사 기간 동안 덕진공원과 세병공원에는 참여자들이 자유롭게 즐길 수 있는 4㎞ 추천코스와 함께 포토존을 설치해 맘껏숲놀이터 등 전주시의 다양한 놀이공간을 홍보하고 마라톤 참여 인증샷을 남길 수 있다.

마라톤은 남녀노소 누구나 참여할 수 있으며, 국제어린이마라톤 홈페이지를 통해 참가자 2000명을 모집한다.

참가비는 1인 1만5000원으로, 모든 참여자에게는 티셔츠와 완주 기념 메달, 돗자리(성인), 백팩(아동) 등 각종 기념품이 제공된다.

참가비 전액은 세이브더칠드런이 코로나19로 인한 교육 격차를 좁히기 위해 추진하는 세이프백투스쿨(Safe Back to School) 사업에 활용된다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr