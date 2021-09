구례군, 오는 6일부터 '국민지원금' 온라인 접수… 2만3000명 대상

구례군민의 약 94%…군비 7억 포함 59억 원 지급

오는 13일부터 읍면사무소 접수…첫 주는 출생년도 끝자리 요일제

저소득층 2200명에게는 추가 국민지원금 10만원 지급 완료

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 오는 6일부터 '코로나 상생 국민지원금' 신청을 시작한다고 3일 밝혔다.

지급대상은 6월 말 기준 전체 인구의 약 94%인 2만3876여명으로, 군비 7억원을 포함해 총 59억원이 군민들에게 지급된다.

이번 국민지원금 지급 대상은 올해 6월 건강보험료 기준 가구소득 하위 80%를 기준으로 선별하며, 맞벌이 가구와 1인 가구는 특례 기준을 적용한다.

지원금은 1인당 25만원이다. 가구당 금액 상한 없이 가구원 수에 따라 지원한다.

대상 여부 확인은 국민비서 알림서비스를 통해 미리 신청할 수 있다.

오는 6일부터는 국민건강보험공단, 카드사 홈페이지와 ARS 등을 통해서도 조회할 수 있다. 오프라인으로는 13일부터 은행 및 읍·면사무소를 방문해 확인 가능하다.

온라인은 사용하는 카드사 홈페이지나 앱, 카카오뱅크나 페이를 통해 신청할 수 있다.

구례사랑카드는 지역사랑상품권 앱(chak), NH농협카드 홈페이지 및 스마트폰 앱에서 가능하다.

온라인 신청은 성인은 개인별 신청이 원칙이며, 미성년 자녀는 동일 주소지 세대주 명의로 신청할 수 있다.

세대주인 미성년자는 본인 신청이 가능하다.

오는 13일부터는 오프라인 신청이 시작된다. 신용 및 체크카드는 연계된 은행에 방문신청하고, 선불카드 및 구례사랑상품권은 주소지 읍면사무소를 방문하면 된다.

오프라인 신청은 신청자 개인 및 대리인이 할 수 있다. 신청 시 신분증을 제시해야하며, 대리인 신청 시 위임장과 본인-대리인 관계 증명서류를 지참해야한다.

신청 기한은 내달 29일까지로 코로나 감염 확산 방지와 신청 폭주를 고려해 온·오프라인 각각 시행 첫 주는 출생연도 끝자리 기준으로 요일제(5부제) 신청을 받는다.

고령층이나 장애인 등 1인 가구 중 거동이 힘들어 신청이 불가능한 군민을 위해 거주지 읍면사무소에 신청하면 직접 찾아 가는 방문 신청 서비스도 오는 13일부터 진행한다.

국민지원금은 오는 12월 31일까지 신청지역 지역사랑상품권 가맹점에서 사용 가능하다.

구례군은 최대한 많은 소상공인이 혜택을 받을 수 있도록 구례사랑상품권 가맹점 가입을 독려하고 있다.

김순호 구례군수는 "이번 국민지원금이 군민들의 일상과 지역 경제 회복에 도움이 되길 기대한다"며 "군민들이 빠르고 편리하게 지원받을 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

한편, 군은 코로나19 장기화로 더 큰 어려움을 겪고 있는 저소득층 2200명에게는 추가 국민지원금 10만원을 지난 24일 지급했다.

구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr