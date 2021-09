파크 하얏트 부산, '2021 추석 선물 세트' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 파크 하얏트 부산 호텔은 비대면 추석 트렌드에 따라 고급스러움과 실용성을 함께 담은 추석 선물 세트를 판매한다고 3일 밝혔다.

이번 추석 선물 세트는 파크 하얏트 부산의 셰프가 엄선해 구성한 육류와 랍스터 세트, 전복초 세트, 차나 다과로 즐길 수 있는 단지 세트 등으로 이뤄졌다. 레스토랑 바우처도 별도로 구성해 취향에 따라 선물할 수 있도록 준비했다는 설명이다.

무항생제 친환경 인증을 받은 안동 지역 한우의 최고급 부위인 안심과 꽃등심, 친환경 수산물 국제인증 MSC 인증을 받은 랍스터 꼬리로 구성된 '시그니처 육류&랍스터 세트', 친환경 수산물 국제인증 ASC를 획득한 완도산 전복을 파크 하얏트 부산 셰프의 수제 간장 소스로 조리해 만든 'ASC 완도 전복초 세트', 제주산 귤 속을 파내 인삼, 대추, 잣, 밤을 채워 넣고 월악산 꿀에 절여 균형 잡힌 영양소를 섭취할 수 있는 '단지 세트'를 오는 17일까지 선보인다.

레스토랑 상품권도 마련했다. 스테이크 앤 시푸드 그릴 레스토랑 다이닝룸의 주중 점심과 저녁 세트, 이탈리안 레스토랑 리빙룸의 3코스 메뉴, 라운지의 애프터눈 티 세트와 파티세리의 케이크 등의 상품권을 할인된 가격으로 오는 26일까지 구매할 수 있다.

한정 기간 합리적인 가격으로 판매하는 파크 하얏트 부산의 추석 선물 세트는 전화 또는 네이버 예약을 통해 구매 가능하다. 픽업 희망일 보다 최소 5일 전에 주문해야 한다. 가격은 3만5000원부터 28만원까지이다(세금 포함). 단 배송비는 별도다.

