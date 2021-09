中 베이징에 3번째 증권거래소 신설

시진핑, 혁신형 중소기업 진지될 것…中, 미ㆍ중 갈등속 본토에 상장 유도

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 수도 베이징에 본토 증권거래소를 만들기로 했다.

중국 경제 매체 차이신 등에 따르면 시진핑 중국 국가 주석은 2일 베이징에서 개막한 중국국제서비스무역교역회(CIFTIS) 축사를 통해 베이징에 증권거래소를 신설하겠다고 밝혔다. 현재 특별행정구인 홍콩을 제외하고 중국 본토에서는 상하이와 선전 2곳에 증권거래소가 있다.

시 주석은 "우리는 계속해서 중소기업의 혁신과 발전을 지지할 것"이라며 "베이징 증권거래소 설립을 통해 서비스 혁신형 중소기업의 주(主) 진지를 구축할 것"이라고 말했다.

베이징 증권거래소 신설 계획은 중국 당국이 자국 기술기업의 미국 상장에 부정적 태도를 보이는 가운데 나왔다.

미ㆍ중 신냉전 본격화 이후 중국은 자국의 유망한 빅테크들이 자국의 확실한 통제권에 있는 홍콩이나 상하이 증시에 상장하는 것을 선호해왔다.

과거 중국의 유망한 기술기업은 미국 증시에 상장하는 것을 크게 선호했다. 하지만 최근 들어서는 급속한 정치 환경의 변화 속에서 홍콩 증시나 상하이 거래소 과학혁신판으로 '회귀'하는 흐름이 뚜렷해졌다.

