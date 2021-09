"현실판 펜트하우스"…연세대 음대 '입시곡 유출' 의혹에 진상조사

오픈채팅방서 연세대 입시곡 유출

누리꾼 "현실판 펜트하우스"

연세대, 진상조사위원회 구성…오늘 중 '입장발표' 계획

[아시아경제 나예은 기자] 2022년도 연세대학교 음악대학 피아노과 정시 1차 입시곡이 유출됐다는 의혹이 제기되자 연세대 측은 자체 진상조사에 나섰다.

지난 1일 오후, 음대 입시를 준비하는 사람들이 모인 온라인 커뮤니티 등에는 '연세대 곡 유출'이라는 제목의 글이 올라왔다.

해당 글에 따르면, 지난달 31일 H대 음대 입시를 준비중인 사람들이 모인 카카오톡의 한 오픈 채팅방에서 A씨는 "연세대(시험) 치실거에요?"라고 물어봤고 "1차 곡 하나만 알려준다"고 했다. 이어 "리스트, 리스트인 것만 말씀드릴게요. 첫 마디부터 32분음표"라며 상세히 곡에 대해 설명했다.

이에 대화방 참여자들이 어떻게 아냐고 묻자 A씨는 "인맥빨"이라며 리스트 곡 중에서도 '초절 기교'는 아니라고 말했다. 또 A씨는 의심하는 이들에게 "내기하자"라고 하는 등 자신감을 보였다.

이후 연세대 입학처가 전날(1일) 공개한 1차 입시 곡에는 A씨가 주장한 내용에 부합하는 곡이 포함되어 있었다. 곡명은 '파가니니 주제에 의한 대연습곡 4번(Grandes ?tudes de Paganini, S.141 No. 4)'으로 32분음표로 시작한다.

논란이 커지자 A씨로 추정되는 인물은 네이버의 음대 입시 관련 카페 매니저에게 1대1 채팅을 제안한 것으로 알려졌다. A씨는 "장난으로 리스트 도깨비불 정도면 연대 입시 곡으로 나오지 않을까 생각해 내뱉었다"고 주장했다.

그러나 A씨가 언급한 '도깨비불'은 '초절기교' 5번으로, 앞서 A씨가 오픈채팅에서 "초절기교는 나오지 않는다"고 말한 것과 상충한다.

카페 매니저는 "이처럼 A씨의 앞뒷말이 맞지 않는다면서 정확하게 어떤 곡이 나올지 알고 있었다는 의혹을 가질 수밖에 없는 상황"이라며 "(A씨가) 해명 글을 별도로 올리시겠다고 했으나 올리지 않으셨으며, 어제 23시 이후로 현재까지 연락이 닿지 않고 있다"고 밝혔다.

음대 입시 학원을 운영하는 한 누리꾼은 "파가니니 에튀드는 난곡 중의 난곡으로 꼽히는 소품집"이라며 "지정곡을 모르는 상태에서 우연을 가장해서 예상할 수 있는 작품이 아니다"라고 목소리를 높였다. 다른 누리꾼들도 드라마 '펜트하우스'에서 주인공 딸의 입시비리에 이 사건을 빗대어 "현실판 펜트하우스다", "은별이니?"라는 반응을 보이고 있다.

한편 연세대 관계자는 이날(2일) 국민일보와의 통화에서 "현재 내부적으로 논의 중이며 음대 차원의 진상조사위원회가 구성됐다"며 오늘(3일) 중으로 입장을 발표할 것이라 전했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr