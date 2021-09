경남정보대, 고려대·서울대 등 6개 대학과 디지털 혁신공유대학 학술교류 협약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교는 2일 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학사업(에너지신산업 분야)’에 공동 참여하는 전국 6개 대학과 학술교류 협약을 체결했다.

6개 대학은 고려대가 주관해 서울대와 한양대, 강원대, 부산대, 전북대 등이 참여해 공유대학 사업을 추진하고 있다.

협약식은 화상회의 방식으로 진행됐다. 각 대학 총장과 부총장, 사업단장 등 관계자들이 참석했다.

‘혁신공유대학’ 사업은 교육부가 추진하는 지역 간, 대학 간 교육 역량 차이를 좁히고 인적·물적 공유를 통해 국가 핵심인재 양성을 목표로 하는 사업이다.

경남정보대는 6개 대학과 함께 에너지신산업 분야 미래인재 양성을 목표로 해 수소와 연료전지 등 신재생에너지를 중심으로 교과목 공동개발과 교육콘텐츠 공유 등 협력체계를 구축할 계획이다.

추만석 경남정보대 총장은 “우리 학생들을 에너지신산업 분야 국가 핵심인재로 양성시키겠다”며 “디지털 혁신공유대학 사업의 성공을 위해 대학의 모든 역량을 집중하고 참여대학 모두 상생하는 길을 찾기를 바란다”고 말했다.

