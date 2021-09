'루마니아 백신, 인천공항에 도착'

정부가 루마니아로부터 구매한 화이자-바이오엔테크 백신 105만3000회분 중 절반인 52만6500회분이 2일 인천공항에 도착했다. 이번에 공급되는 백신 105만3000회분은 벨기에 화이자 공장에서 생산된 제품으로 유효기간은 이달 30일까지다. 2차 수송분은 다음주 수요일에 들어올 예정이다.

