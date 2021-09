[아시아경제 박준이 기자] 센트럴인사이트 센트럴인사이트 012600 | 코스피 증권정보 현재가 2,490 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,490 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스피-30일센트럴인사이트, 사외이사 3명 중도퇴임[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close 는 회사에 소송을 제기했던 아쉬세븐 외 1명이 소송 취하서를 제출했다고 1일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr