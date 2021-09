담양교육지원청, 제28대 이숙 교육장 취임

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 1일 제28대 이숙 교육장의 취임식을 가졌다고 밝혔다.

이숙 교육장은 1987년 교직 생활을 시작해 34년 6개월간 교육 현장에 몸담았으며, 최근에는 조성남초등학교와 화순오성초등학교 교장을 역임했다.

이번 취임식은 코로나19 시기임을 고려해 최소한의 인원만 참석한 가운데 간소하게 치러졌다.

이숙 교육장은 취임사를 통해 “소중한 우리 학생들이 배움과 성장을 거듭해 행복한 삶을 보장받을 수 있는 담양교육을 실현하기 위해 ▲바른 인성을 지닌 민주시민 육성 ▲기초·기본 학력 보장 지원 ▲교직원 전문성 신장 도모 ▲현장 중심의 민주적 공감 교육행정 실천 ▲지역사회와 함께하는 교육 실천”을 강조했다.

한편, 이 교육장은 교장으로 재직 중 학생·교직원·학부모와의 민주적인 소통을 바탕으로 건강한 학교문화 조성을 통한 교육공동체 신뢰 구축에 남다를 면모를 보여준 바가 있어 앞으로의 귀추가 주목된다.

