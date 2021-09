[아시아경제 박준이 기자] STX엔진 STX엔진 077970 | 코스피 증권정보 현재가 11,150 전일대비 50 등락률 +0.45% 거래량 26,491 전일가 11,100 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 5월 내 백신 위탁생산 기업 선정! 정부 지원 관련 대장株 공개!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 이 532억7421만원 규모의 방산용 엔진 창정비 계약을 현대로템 주식회사와 체결했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 말 연결 기준 매출액 대비 9.08%에 해당한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr