1일 서울 송파구 bhc치킨 본사에서 열린 높이뛰기 국가대표 우상혁 선수 격려금 전달식에서 bhc치킨 박현종 회장(왼쪽)이 우상혁 선수에게 격려금 5,000만원을 전달하고 있다. 도쿄올림픽에서 우상혁 선수는 한국 높이뛰기 신기록(2m35) 수립은 물론, 한국 육상 트랙&필드 사상 올림픽 최고 성적인 4위(종전 8위)를 달성 하며 육상 역사를 새로 썼다.

