키167㎝·몸무게 56㎏ 마창진…전자발찌 끊고 달아난 성범죄자 공개수배

50대 마창진, 지난달 21일 전남 장흥서 도주

[아시아경제 허미담 기자] 경찰이 전남 장흥에서 위치추적 전자장치(전자발찌)를 끊고 12일째 도주 중인 성범죄자 마창진(50)에 대한 공개수사에 나섰다.

광주보호관찰소와 장흥경찰서는 지난달 31일 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 마창진을 공개 수배한다고 밝혔다.

마창진은 167㎝의 키에 몸무게는 56㎏로 왜소한 체격이며, 팔자걸음이 특징이다. 도주 당시 주황색 계통 배낭을 소지하고 있었고, 흰색 바탕에 검정색 줄무늬 운동화를 착용했다. 그는 도주 당일 페트병 소주와 초콜릿 등을 구매하기도 했다.

아동청소년 성범죄를 저질러 전자발찌를 착용하던 마창진은 지난달 21일 전자발찌를 훼손하고 도주한 뒤로 행방이 묘연한 상태다.

마창진은 이날 오후 2시10분께 장흥군 자택을 나선 이후 20여 분가량 차를 몰고 가다가 길가에 차량을 세운 뒤 전자발찌를 끊고 인근 야산으로 도주했다.

경찰은 주변인 진술과 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 마창진의 소재 파악에 나섰으나 별다른 소득이 없자 공개수배에 나섰다.

경찰은 기동대 2개 중대 등 경찰력 370여명을 동원해 마창진이 도주한 것으로 보이는 야산 일대를 수색하고 있다. 드론 3대와 체취견 10마리도 추가 동원했다.

또 마창진이 대중교통을 이용해 영암이나 화순, 나주 등 인근 지역으로 도주했을 가능성도 열어두고 수사 중이다.

한편 마창진은 지난달 말 평소 알고 지내던 20대 여성에게 성폭력을 저지른 혐의로 고소돼 입건된 상태였다.

