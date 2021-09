진주시, 코로나19 상생 국민지원금 대상 30만명 … 6일부터 지급

시비 76억 포함 757억원 투입, 1인당 25만원 지급



지역사랑상품권 가맹점서 12월 31일까지 사용해야

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 전 시민의 약 88%가 1인당 25만원씩 받는 코로나19 상생 국민지원금 지급을 6일부터 시작한다고 밝혔다.

진주시민 중 상생 국민지원금을 받을 수 있는 대상자는 30만1000여명이며, 지원 금액은 1인당 25만원으로 시비 76억원을 포함해 757억원이 투입된다.

지원 대상은 1인 가구의 경우 연 소득 5800만원 이하(6월 건강보험료 17만원 이하), 4인 가구는 건강보험 직장 가입자 기준 외벌이는 31만원, 맞벌이는 39만원 이하여야 지원금을 받을 수 있다.

지급대상자 가구 구성 기준은 지난 6월 30일 기준 세대별 주민등록표에 함께 등재된 사람을 하나의 가구로 구성하되, 주소지가 다른 경우라도 건강보험법상 피부양자인 배우자와 자녀는 가입자와 같은 가구로 본다.

외국인은 내국인이 1인 이상 포함된 주민등록표에 등재돼 있고 건강보험 자격을 보유하면 지급 대상에 포함된다.

지급 신청은 온라인 6일부터 온·오프라인은 13일부터 시작해 10월 29일까지 가능하며, 받은 지원금은 12월 31일까지 사용할 수 있다.

신용·체크카드 충전으로 국민지원금을 받으려는 경우 6일부터 카드사 홈페이지나 앱으로, 모바일 지역사랑상품권은 제로페이 홈페이지나 앱을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

온라인 신청 다음 날에 충전이 이뤄지며 충전된 지원금은 기존 카드사 포인트나 지역 상품권 잔액과 구별돼 우선 차감된다.

13일부터 시작되는 오프라인 신청은 신용·체크카드 충전 지급의 경우 카드사와 연계된 은행 창구로 한다. 선불카드 지급은 주소지 담당 읍면동 주민센터에서 신청하면 된다.

2002년 12월 31일 이전 출생한 성인은 개인별로 신청해 받고, 미성년자는 가구주가 대신 신청하고 받는다.

국민지원금 지급 대상 여부는 9월 6일 오전 9시부터 카드사 홈페이지 및 앱·전화상담실, 건강보험공단 홈페이지·앱 등에서 조회할 수 있다.

신청자가 몰릴 경우에 대비해 국민지원금 지급 대상자 조회, 지급신청, 이의신청 모두 시행 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따라 요일제가 적용된다.

월요일에는 출생연도 끝자리 1·6, 화요일 2·7, 수요일 3·8, 목요일 4·9, 금요일 5·0인 대상자만 신청과 조회를 할 수 있다.

토·일요일은 출생연도 끝자리에 상관없이 온라인 신청이 가능하며, 첫 주가 지난 다음에는 요일제와 관계없이 모두 조회와 신청을 할 수 있다.

가구와 가구원, 건보료 등 조정 변경이 필요한 경우에는 9월 6일부터 11월 12일까지 주소지 읍면동을 방문하거나 국민신문고(온라인)를 통해 이의신청도 가능하다.

시 관계자는 “사회적 거리두기를 위해 온라인 신청을 적극적으로 활용하고 현장 방문 시 방역 수칙을 철저히 준수해 줄 것”을 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr