철도공단, ‘스마트 안전관리 시스템’ 시범운영·단계적 확대

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단이 스마트 안전관리 시스템을 구축하고 시범운영을 거쳐 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

철도공단은 동해선 포항~삼척 철도건설로 신설되는 영해역·병곡역·평해역·후포역 등 4개 역에 ‘스마트 안전관리 시스템’을 시범 구축해 운영한다고 1일 밝혔다.

이 시스템은 위험구역 접근금지 센서, 근로자 위치기반 안전시스템, 지능형 CCTV 등이 접목돼 건물 내 근로자 위치 및 상황, 안전관리 상태 등을 통합 상황실로 전송해 실시간 모니터링할 수 있게 하는 기능을 갖는다.

특히 위험구역 접근과 근로자 쓰러짐, 화재 등 비상상황을 자동으로 감지해 상황실로 알림으로써 신속한 조치를 통한 인명사고 등을 예방할 수 있게 한다.

철도공단은 이 시스템을 한국판 뉴딜과제인 ‘사회간접자본(SOC) 디지털화’와 연계해 영해역 등지에서 시범운영한 후 연말까지 관련 데이터 축적과 개선점 발굴에 나설 계획이다.

또 향후 포항~삼척 철도건설 13개 역을 포함한 전국 주요 철도건설 현장으로 시스템 적용 영역을 단계적으로 확대할 방침이다.

