현대차, 엔트리 SUV '캐스퍼' 외장 이미지 공개

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] '자신감 넘치는 당당한 모습의 새로운 엔트리 SUV가 베일을 벗었다'

1일 GGM에 따르면 현대자동차가 올해 하반기 출시 예정인 엔트리 SUV모델 '캐스퍼(CASPER)'의 외장 디자인을 최초 공개했다.

캐스퍼는 실용성 및 안전성, 개성 있는 디자인을 추구하는 소비자의 취향과 라이프스타일을 반영해 기존에 없던 새로운 차급에서 처음으로 선보이는 모델이다.

'캐스퍼(CASPER)'는 스케이트보드를 뒤집어 착지하는 '캐스퍼' 기술에서 영감을 받았으며, 이는 새로운 차급과 우수한 상품성으로 기존 자동차 시장의 판도와 고정관념을 바꿀 것이라는 의지가 반영했다.

전장 3,595mm, 휠베이스 2,400mm, 전폭 1,595mm, 전고 1,575mm로 1.0 MPI가 탑재된 기본 모델과 1.0 T-GDI가 탑재된 액티브 모델(터보 모델)로 구성된다.

캐스퍼 외관 디자인은 당당함과 견고함을 바탕으로 엔트리 SUV만의 젊고 역동적인 감성을 담았다.

전면부 디자인은 상단에 턴 시그널 램프, 하단에 아이코닉한 원형 LED 주간주행등(DRL, Daytime Running Lights)을 배치한 분리형 레이아웃과 미래지향적인 파라메트릭 패턴 그릴,넓은 스키드플레이트로 캐스퍼만의 개성 넘치는 스타일을 완성했다.

측면부는 볼륨감이 돋보이는 펜더(휠 아치)와 높은 지상고로 차량의 역동성을 강조했다.

정면과 측면 1열 창은 시각적으로 연결시킨 검은 색상의 A필러로 개방감을 부각시키고, 이음새 없이 도어판넬과 하나로 연결된 B필러와 브릿지 타입의 루프랙을 통해 견고한 인상을 강조했다.

뒷문 손잡이는 윈도우 글라스 부분에 히든 타입으로 적용해 세련되면서 깔끔한 인상을 더하고, 뒷문 손잡이 상단에 웃는 사람의 모습을 형상화한 캐스퍼 전용 캐릭터 엠블럼을 장착해 차량의 개성을 뚜렷하게 드러냈다.

후면부에는 좌·우 폭을 키운 와이드 테일게이트를 적용해 적재 편의성을 높였다.

전면 그릴의 파라메트릭 패턴을 리어 램프에 적용해 미래지향적인 느낌도 강조하고 전·후면부에 동일한 원형 턴시그널 램프로 통일감 있는 디자인을 완성했다.

터보 엔진을 장착하고 스포티한 디자인 요소를 더한 액티브 모델 이미지도 선보였다.

액티브 모델은전면부에 원형인터쿨러 흡입구와 메쉬타입 그릴을 적용해 역동성을 강조했다.

전면에는 스포티한 디자인의 스키드 플레이트,후면에는디퓨저 디자인을 적용한 스키드 플레이트로 다이내믹한 이미지를 완성했다.

현대차는 이날부터 캐스퍼 전용 웹사이트를 오픈하고, '얼리 버드 예약 알림 신청 이벤트' 등 캐스퍼 구매와 관련된 정보를 순차적으로 제공할 예정이다.

현대자동차 관계자는 “안전성, 공간성 등 엔트리 고객 니즈를 반영하여 개발된 차량으로, 경차와 소형 SUV 사이의 균형 잡힌 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr