미래에셋자산운용 ,TIGER ETF 공식 유튜브 채널 ‘스마트 타이거’ 오픈

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋자산운용은 TIGER ETF 공식 유튜브 채널 ‘스마트 타이거’를 오픈한다고 1일 밝혔다. 미래에셋자산운용은 스마트 타이거를 통해 TIGER ETF 상품 정보뿐만 아니라 ETF 투자자를 위한 다채로운 콘텐츠를 제공할 계획이다.

미래에셋자산운용은 이번 TIGER ETF 공식 유튜브 채널 스마트 타이거 오픈을 통해 기존 콘텐츠 뿐만 아니라 기초에서 심화과정까지 투자자를 위한 콘텐츠를 더욱 강화한다. 스마트 타이거는 신규 상장하는 TIGER ETF 소개부터 ETF 투자자가 주목해야 할 뉴스, 글로벌 ETF 시장 점검, ETF 전문가가 전하는 최근 투자 트렌드 등을 초보 투자자들도 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 영상으로 전달한다.

이 밖에 ETF 투자대상 기업들의 제품이나 서비스, 이벤트에 대한 리뷰부터 ETF 개념과 투자 상식 등 핵심 개념을 간결하게 설명하는 ETF 강의까지 주기적으로 업로드할 계획이다.

권오성 미래에셋자산운용 ETF마케팅부문장은 “TIGER ETF 공식 유튜브 채널 스마트 타이거 오픈으로 투자자들이 ETF 투자 정보에 손쉽게 접근할 수 있게 됐다”며 “앞으로 투자자에게 도움이 되는 다양하고 알찬 콘텐츠를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.

