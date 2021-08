여수광양항만공사, ’21년도 하반기 정기 승진 인사 단행

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 다음과 같이 9월1일자로 2021년도 하반기 정기 승진 인사를 단행했다.

<승 진>

◇2급(부장) ▲사회가치혁신실 권석록 ▲경영지원부 손정국

◇3급(차장) ▲재무회계부 김민규 ▲디지털정보실 김병환 ▲감사실 권규하 ▲안전보안실 탁한수

◇4급(과장) ▲감사실 최진혁, 배수현 ▲기획조정실 최익현 ▲물류전략실 박여진 ▲디지털정보실 구광림 ▲물류단지부 김정은 ▲마케팅부 박지훈 ▲안전보안실 조윤석 ▲항만건설부 엄상현

◇5급(대리) ▲감사실 이성진 ▲기획조정실 김선확, 이지선 ▲경영지원부 서지은, 김종탁 ▲재무회계부 이수은 ▲물류전략실 안세인 ▲디지털정보실 김정록 ▲물류단지부 김예민 ▲여수지사 정휴상 ▲항만건설부 김국현

▲항만시설부 유영진, 김정호

◇6급(주임) ▲기획조정실 임소윤 ▲사회가치혁신실 황준영 ▲물류단지부 김한샘 ▲마케팅부 박진하 ▲뉴딜사업실 이창희 ▲항만시설부 김경원

▲이정혁

◇무기계약직 다급 ▲디지털정보실 이슬아 ▲마케팅부 이재우

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr