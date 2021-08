철도공단, 노후교량·터널 등 철도분야 ‘국가안전대진단’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 내달 1일~10월 29일 ‘국가안전대진단’으로 전국 철도시설물 상태를 점검한다고 31일 밝혔다.

안전대진단은 한국철도공사(코레일)와 민간전문가 등 96명으로 구성된 ‘철도분야 합동점검반’을 주축으로 실시된다. 점검반 총괄반장은 철도공단 안전본부장이 맡는다.

주요 점검대상은 안전등급 C등급 시설물 중 50년 이상 경과한 교량 구조물과 자연재해 취약 개소, 철도역, 낙석·산사태 우려 개소, 운행선 인접공사 현장 등 117개소다.

C등급 시설물은 시설물 유지 전반에는 지장이 없지만 주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생한 상태를 말한다.

특히 비탈사면 등 점검자가 접근하기 어렵거나 정밀진단이 필요한 경우에는 드론을 활용해 현장 점검의 실효성을 높이고 시설물의 구조적 안전성, 자연재해 및 화재 취약요인 존재 여부 등 철도이용자의 시각에서 안전 위협 요소를 발굴·개선한 후 ‘안전정보통합공개시스템’을 통해 국민에게 해당 결과를 공개한다는 게 철도공단의 설명이다.

철도공단 김한영 이사장은 “안전대진단에 경영진이 직접 참여해 안전 사각지대가 없도록 빈틈없는 점검 활동을 벌이겠다”며 “무엇보다 점검 후 개선이 필요한 시설물은 즉각 조치해 국민이 안전하게 철도 시설물을 이용할 수 있게 하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr