경기도, '민영제' 12개 광역버스 '준공영제' 전환

5개 시·군 12개 노선 110대 ‥ 내달 1일 첫 차부터 '공공버스'로 운행

[아시아경제 라영철 기자] 민영제로 운영하던 경기도 12개 광역버스 노선이 오는 9월 1일 첫 차부터 '경기도 공공버스'로 전환한다.

31일 경기도에 따르면, 경기도 공공버스로 전환, 운행하는 노선은 ▲광명시 1개 ▲용인시 7개 ▲파주시 1개 ▲평택시 1개 ▲화성시 2개 등 총 5개 시·군 12개 노선 110대다.

이로써 도내 직행 좌석형 시내버스 245개 노선 2338대 중 90%가량인 총 220개 노선 2070대가 경기도 공공버스로 운영하게 됐다.

이번 신규 12개 노선은 한정 면허로 운영하며 면허 기간은 최초 5년이다. 이후 서비스 평가 결과에 따라 1회만 4년을 추가 연장할 수 있어 최대 9년간 노선 운영권을 갖도록 할 방침이다.

이를 위해 도는 지난 6월 입찰공고를 통해 운송사업자 모집과 선정, 운행 전 사전 점검 등의 준비 절차를 마쳤다.

앞서 도는 '수입금 공동관리형(수공형)'으로 운행하던 직행 좌석형 시내버스 70개 노선을 8월 1일 자로 경기도 공공버스로 전환한 바 있다.

'경기도 공공버스'는 서울시 등에서 시행하던 '수공형' 준공영제의 문제점을 없애고 도가 2019년부터 도입해 시행하는 버스 준공영제다.

이는 기존 '수공형' 준공영제처럼 운송 사업자의 적자 부분을 공공 예산으로 보장하는 것은 같지만, 영구 면허를 갖는 '수공형' 준공영제와 달리, 공공이 노선권을 소유하고 공개 경쟁 입찰로 선정된 운송 사업자에게 일정 기간 운영권을 위탁하는 방식이다.

허남석 경기도 교통국장은 "대중교통이 자가용보다 더 편리한 경기도 실현을 위해 서비스를 획기적으로 개선해 나가겠다"고 전했다.

