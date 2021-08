ISA 가입자, 5개월 만에 100만명 돌파

[아시아경제 황윤주 기자] 국내 주식시장에 투자할 수 있는 '중개형' 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자수가 5개월여만에 100만명을 돌파했다.

30일 금융투자협회에 따르면 지난 7월 말 기준 중개형 ISA 가입자수는 121만9493명으로 집계됐다.

지난 6월 말보다 34만명 증가한 것으로, 지난 2월 중개형 ISA가 출시된 이후 5개월 만에 100만명을 훌쩍 넘어섰다. 투자금액도 1조5477억원으로, 한 달 만에 3295억원이 늘어났다.

ISA는 2016년 출시된 이후 주식에는 투자할 수 없었지만, 지난 2월 주식에도 투자할 수 있는 중개형 ISA가 출시됐다.

NH투자, 삼성, KB증권, 한국투자, 미래에셋, 교보증권과 하나금융투자, 신한금융투자 등 현재 8개 증권사에서만 가입할 수 있다.

중개형 ISA 출시 이후 은행 ISA 가입자 중 상당수가 증권사로 이동하고 있다. 지난 6월 말 기준 은행의 전체 ISA 가입자는 182만2000명에서 99만5000명으로 줄어든 반면, 증권사 가입자수는 15만8000명에서 95만명으로 급증했다.

