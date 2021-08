KG동부제철, 컬러강판 '새 옷'…통합 브랜드 ‘X-TONE’ 론칭

[아시아경제 황윤주 기자] KG동부제철이 새로운 브랜드 ‘엑스톤(X-TONE)’을 선보이며 컬러강판 시장 공략에 나선다.

KG동부제철은 자사의 컬러강판 제품을 통합한 브랜드인 엑스톤을 론칭한다고 30일 밝혔다.

엑스톤은 소재의 탁월함(Excellence), 기술의 전문성(Expertise), 제품의 확장성(Extention)을 상징하는 글자 엑스(X)와 어조·분위기를 의미하는 톤(Tone)의 합성어다.

엑스톤에는 다양한 색상과 무늬를 지닌 컬러강판을 자유롭게 조합해 내가 원하는 라이프스타일을 창조해 나갈 수 있다는 의미를 담았다는 게 KG동부제철 측의 설명이다.

엑스톤의 주요 제품으로는 불이 붙지않아 화재 예방에 특화된 ‘NF(No Fire) 불연칼라강판’, 세균의 증식을 막아주는 ‘바이오코트(BioCOT) 항균강판’, 자유로운 패턴과 모양을 표현할 수 있는 ‘프린테크(Printech)강판’ 등이 포함된다.

특히 NF 불연칼라강판은 2019년 KG동부제철이 국내 최초로 불연재료 KS 기준을 충족하는 컬러강판으로 개발한 제품이다. 안전성에 특화돼 학교 건물과 공공기관 등을 중심으로 각광받았고, 지난해 출시 1년만에 판매량 1000t을 돌파했다.

이외에도 KG동부제철은 나무 무늬의 ‘리얼우드(Real Wood) 엠보스강판,’ 눈 결정을 형상화해 냉동 판넬용으로 특화시킨 ‘스노우 크리스탈(Snow Crystal) 엠보스강판’ 등을 선보이는 등 지속적 제품개발을 추진해 와 현재 국내 최다 엠보스 패턴을 보유하게 됐다.

이처럼 KG동부제철은 컬러강판 시장 내 독보적인 입지를 지속적으로 유지하고자 팔을 걷어 부쳤다. KG동부제철은 신규 브랜드 엑스톤 론칭을 통해 컬러강판 브랜드에 통일성을 부여해 인지도를 제고하고, 새로 유입되는 고객의 구매 전환율을 높이겠다는 포부다.

이와 함께 KG동부제철은 자사 홈페이지를 새롭게 꾸몄다. 개편된 홈페이지에서는 고객들이 KG동부제철의 컬러강판 제품을 가상으로 적용해보고, 여러 형태의 조합을 온라인에서 미리 시도해볼 수 있다. 이외에 홈페이지에서 제품 구매가 가능한 자사몰 기능도 새롭게 도입했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr