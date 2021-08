웰크론헬스케어, 온라인 패널 모집 “소비자 중심 경영 강화”

만 14세 이상 온라인 패널 모집

월 1~4회 제품 사전 체험 및 평가 활동

품질관리 개선 등 의견 반영…소비자중심경영 강화 목표

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론헬스케어는 9월 10일까지 '2021 하반기 온라인 패널'을 모집한다고 30일 밝혔다.

이번에 모집하는 온라인 패널은 웰크론헬스케어의 여성용품 브랜드 '예지미인', 고기능 헬스케어 브랜드 '케어온' 등의 주요 제품에 대한 사전·사후 평가와 개선점, 신제품 아이디어 등을 전하는 역할을 할 예정이다.

온라인 패널은 만 14세 이상이면 누구나 지원 가능하다. 선발된 인원은 9월 15일부터 12월 31일까지 월 1~4회의 제품 체험 및 설문조사를 통해 웰크론헬스케어가 개발 중인 아이디어 상품이나 신제품을 미리 경험하고, 품질과 개선사항 등을 평가하는 활동을 하게 된다.

패널로 선정된 사람에게는 네이버 예지미인 스토어팜에서 사용 가능한 20% 할인쿠폰이 증정된다. 활동 기간 체험상품 및 소정의 경품 등의 혜택이 함께 제공된다.

모집은 선착순으로 진행된다. 참여를 원하는 사람은 9월 10일까지 예지미인 홈페이지 및 공식 인스타그램, 페이스북 채널 내 온라인패널 모집 공지를 통해 신청서를 작성하면 접수가 완료된다. 합격자는 9월 15일 개별 통보될 예정이다.

웰크론헬스케어 관계자는 "고객 목소리에 더욱 귀 기울이고자 자체 소비자 평가단을 운영하기로 했다"며 "일상에 필요한 다양한 신제품을 직접 써보며 간단한 설문으로 기업 운영에 참여하고, 또 자신만의 아이디어를 제시할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr