휴넷평생교육원, 온라인 학점은행제 9월 수강생 모집

[아시아경제 김희윤 기자] 평생교육 전문기업 휴넷은 자사 운영 휴넷평생교육원에서 온라인 학점은행제 2학기 수강생을 모집한다고 30일 밝혔다.

휴넷에 따르면 현재 9월 1일과 15일 개강반 수강생을 동시 모집 중이며, 수강신청은 개강일 하루 전까지 가능하다.

학점은행제는 학교 밖에서 다양한 방법으로 인정받은 학점과 시험을 통해 학위를 취득할 수 있는 제도다. 교육부 장관 명의의 학위를 수여받아 일반 대학교 졸업과 동등한 학력을 인정받을 수 있다.

통상 학점은행제는 대학과 동일하게 연 2회(2월, 8월) 졸업장 취득 신청이 가능하다. 9월에 시작해야 15주 과정을 수료한 후 내년 2월에 학위 신청을 할 수 있다. 이 시기를 놓치게 되면 6개월 뒤인 내년 8월에나 학위 신청이 가능해 졸업장 취득이 반년 이상 늦어질 수 있다.

휴넷평생교육원은 교육부의 공식 인가를 받은 학점은행 전문기관으로, 온라인으로 학위 취득이 가능하다. 국가평생교육진흥원에서 진행하는 ‘학점은행제 평가인정’에서 2018년부터 3년 연속 전 과목 100% 인가를 받았다. 또한, ISMS 인증을 받아 업계 최고 수준의 개인정보 보호 관리체계를 자랑하고 있다.

특히 △경영학·심리학 전공 전 과목 △사회복지사 2급 자격증 과정 이론 및 실습 전 과목 △한국어교원 2급 자격증 과정 전 과목 등 인기 교과목들이 100% 개설되어 있어 교육원 이동 없이 한 번에 학위 취득을 할 수 있다. 특히 공인회계사(CPA) 및 미국 공인회계사(AICPA) 과정은 국가평생교육진흥원 공시자료 회계/세무 과목 기준, 2018년 ~ 2020년 3년 연속 수강생 수 1위를 차지했다.

휴넷평생교육원 관계자는 “9월은 내년 2월 학위를 취득할 수 있는 마지막 개강반이 시작하는 시기라 수강생이 많이 몰리고 있다다”며 “학점은행은 온라인도 정원제로 운영돼 인기 강좌는 조기 마감되므로 수강 신청을 서두르는 것이 좋다”라고 말했다.

