[아시아경제 임혜선 기자] 농심은 ‘감튀’ 브랜드의 신제품 ‘랜치어니언맛’을 새롭게 출시했다고 30일 밝혔다.

감튀 랜치어니언맛은 패스트푸드점의 인기메뉴인 양념감자에 랜치어니언 소스의 맛과 향을 더해 고소하고 새콤한 맛을 살린 감자스낵이다. 랜치소스는 감자튀김과 잘 어울리는 소스로, 농심은 양파와 파슬리를 더해 풍미를 한층 살린 감튀 랜치어니언맛을 완성했다.

농심 감튀는 패스트푸드점의 사이드 메뉴와 맥주 안주로 많은 사랑을 받고 있는 양념감자를 스낵으로 만든 제품이다. 실제 양념감자처럼 길쭉한 사각 스틱 형태로 만들었으며, 벌집과 같이 공기층이 있는 조직감을 구현해 겉과 속이 모두 바삭한 식감을 가진 것이 특징이다. 농심은 지난해 12월 감튀 브랜드의 첫 제품으로 ‘감튀 레드칠리맛’을 출시했다.

