예보, 금융리스크뷰 발간 "대형 금융지주사 ESG 워싱 주의해야"

[아시아경제 송승섭 기자]금융지주사에 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 워싱’ 논란을 주의하라는 경고가 나왔다. 채권 발행만 늘릴 게 아니라 실질적인 ESG 경영을 펼쳐야 한다는 지적이다.

30일 예금보험공사가 발간한 금융리스크뷰에서 박광록 대형금융회사관리부 정리분석팀 팀장은 “대형 은행지주회사는 ESG 채권을 운용할 때 ESG 워싱 논란이 발생하지 않도록 주의해야 한다”고 밝혔다.

ESG 워싱이란 실제로 환경 및 사회문제 개선에 기여하는 바가 없음에도 효과가 있는 것으로 가장하는 행위를 말한다.

박 팀장은 “은행이 사회적 채권을 발행하여 저소득층?중소기업에 자금을 공급했다고 밝혔으나 실제로는 관련 대출 총 규모가 줄었다거나, 녹색채권을 발행하면서도 환경오염을 유발하는 기업에 투자를 늘리는 등의 행위는 워싱 논란을 불러올 수 있다”며 “ESG 채권의 긍정적 효과를 강화하고 워싱 논란을 방지하기 위해 ESG 채권이 환경?사회문제 개선에 어떻게 기여하고 있는지 등의 정보를 객관적이고 투명하게 제공할 필요가 있다”고 조언했다.

금융사 ESG 채권은 환경·사회문제에 대한 기업의 책임을 요구하는 목소리가 커지면서 발행규모가 점차 커지는 추세다. 올 상반기 금융지주사의 ESG 채권 발행액은 약 9조원에 달한다. 이는 지난해 연간 발행액인 8조원을 상회하는 수준이다. 각 지주사가 ESG 경영을 강화하겠다고 공언한 만큼 발행규모는 앞으로도 지속 증가할 것으로 보인다.

