“앨리스 달튼 브라운부터 피아졸라까지” LG유플, 'U+스테이지' 특별 콘텐츠 공개

LG유플러스는 'U+스테이지'에서 집에서 즐기는 미술전시, 클래식 페스티벌 등 특별 콘텐츠를 독점 제공한다고 30일 밝혔다.

지난 6월30일 출시한 U+스테이지는 코로나19로 전시·공연을 관람하기 어려운 상황을 고려해 고객들이 집안에서 문화체험을 할 수 있도록 마련된 서비스다. 전 세계 유명 공연장과 최정상의 아티스트와 협업으로 다양한 문화예술 콘텐츠를 제공한다. U+tv와 U+모바일tv에서 매월 마지막 주 수요일 다양한 공연을 소개하고 있다.

먼저 다음달 1일부터 10월25일까지 서울 강남구 테헤란로 마이아트뮤지엄에서 열리는 ‘앨리스 달튼 브라운, 빛이 머무는 자리’ 전시를 가수 옥상달빛, 도슨트 정우철과 함께 집에서 즐길 수 있도록 디지털 미술전시 영상으로 선보인다.

이번 전시에서는 드라마 ‘부부의 세계’ ’비밀의 숲’ 등에서 아트프린트가 소개되어 인기를 끌었던 ‘황혼에 물든 날(Long golden day)’의 오리지널 유화작품을 비롯한 80여점의 작품을 만나볼 수 있으며, 앨리스 달튼 브라운의 50년 작품세계를 돌아볼 수 있는 세계 최대 규모의 전시를 진행한다.

앨리스 달튼 브라운은 “이번 전시를 통해 바쁜 도시와 일상에서 벗어나 숨을 고르고 명상하는 휴식의 시간이 되길 바란다”고 전했다.

U+스테이지는 9월 마지막 수요일인 29일에 아스토르 피아졸라 재단의 오리지널 퀸텟(오중주) 내한공연을 선보인다. 이번 공연은 아르헨티나의 탱고 예술가 아스토르 피아졸라의 탄생 100주년을 맞아 국내에 내한하는 퀸텟 공연 실황을 영상으로 담아 제공한다.

이번 공연은 2019년 첫 내한 이후 2년 만에 한국에서 진행되는 공연으로 피아졸라의 대표곡인 ‘아디오스 노니오’, ‘겨울의 항구’와 지난해 신규 발매한 앨범 ‘트리운팔(Triunfal)’에 수록된 ‘비쥬쟈’, ‘카모라 II’, ‘데카리시모’ 등 탱고 음악 팬들에게는 놓쳐서는 안 될 공연이다.

이밖에 매년 전세계 클래식 애호가들이 손꼽아 기다리는 잘츠부르크 페스티벌도 만날 수 있다. 잘츠부르크 페스티벌은 코로나19로 작년에 축소 진행된 100주년 기념 클래식 콘서트와 오페라 공연을 올해 새롭게 온·오프라인으로 진행한다. U+스테이지에서 ‘빈 필하모닉&안드리스넬슨스’, ‘서동시집오케스트라&다니엘 바렌보임’, 오페라 ‘돈 지오반니’ ‘인톨러렌자1960’ 등 대표 공연 10편을 무료로 만나볼 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr