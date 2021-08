송가인, 코로나 확진…"격리 시설로 이동"

[아시아경제 황수미 기자] 트로트 가수 송가인이 코로나19 확진 판정을 받았다.

송가인의 소속사 포켓돌스튜디오는 29일 "송가인이 전날 몸이 좋지 않아 찾은 병원에서 검진을 진행한 결과 코로나 확진 판정을 받았다"고 밝혔다.

확진 판정을 받은 송가인은 이날 오후 격리 시설로 이동해 필요한 조치를 취하고 있다고 소속사는 전했다.

이어 소속사는 "팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 양해 부탁드리며 당사는 방역지침을 철저히 준수해 소속 아티스트의 건강과 안전을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 최근 연예계에서는 코로나19 확산세가 이어지고 있다. 앞서 이날 그룹 '아이즈원' 출신 장원영도 코로나19 확진 판정 소식을 알렸다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 "소속 아티스트 장원영과 안유진이 코로나에 확진된 외부 스태프와 동선이 겹쳤다는 연락을 접하고 곧바로 검사를 진행했다"며 "검사 결과 안유진은 음성, 장원영은 확진 판정을 받았다"고 전했다.

그러면서 "현재 장원영은 방역당국의 지침에 따른 필요한 조치를 취하고 있다"며 "안유진은 음성 판정을 받았으나 선제 대응 차원으로 예정돼 있던 모든 일정을 즉각 중단하고 자가격리에 들어갈 예정"이라고 덧붙였다.

