노인 머리 때리며 ‘담배 셔틀’ 시킨 10대…"신상공개하라" 국민청원

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 10대 남학생이 60대 여성의 머리를 때리며 담배 대리 구매 이른바 ‘담배 셔틀’을 요구하는 영상이 공개돼 분노를 자아내고 있다.

28일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘심각 개념탈주 10대’라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자가 공개한 영상에는 노란색 우비를 입고 쪼그려 앉은 60대 여성을 교복을 입은 남학생이 협박하는 모습이 담겼다.

남학생은 막대기로 추정되는 물건을 들고 이 여성의 머리를 수차례 내리치며 “담배 사줄 거야, 안 사줄 거야, 그것만 딱 말해”라고 윽박질렀다. 이에 60대 여성은 떨리는 목소리로 “학생들 그만해”라며 호소하지만, 남학생은 위협적인 태도를 보였다.

60대 여성이 자리를 피하려 일어나자 남학생은 “자리 옮기지 마”라고 말했다. 또 60대 여성이 “나이는 몇 살인가. 학생 신분 아닌가”라고 묻자 “열일곱, 열일곱, 열일곱”이라고 답하며 또다시 막대기로 60대 여성의 머리를 때렸다.

여성은 “열입 곱인데 어른한테 왜 이래? 나는 60세다”라고 말했지만, 남학생은 “나랑 42년 띠동갑이네”라며 비아냥댔다. 영상을 촬영한 여학생들은 촬영 내내 웃음을 멈추지 않았고 “진짜 웃겨”라며 이 상황을 즐겼다.

해당 영상이 공개되자 네티즌들 사이에서는 학생들을 찾아내 처벌을 받게 해야 한다는 의견이 나왔다. 한 네티즌은 청와대 국민청원 게시판에 해당 학생들에 대한 신상 공개와 처벌을 촉구한다는 글을 올리기도 했다.

‘60대 노인에게 담배 셔틀 요구하고 작대기로 머리도 수차례 가격한 10대 강력 처벌과 신상 공개를 촉구합니다’라는 제목으로 올라온 글은 1500명의 동의를 얻어 청와대가 공개를 검토 중이다.

