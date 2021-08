코로나19 신규 확진자 1793명…사망자 11명 늘어(종합)

지역 1738명·해외 55명…누적 24만6951명, 사망자 총 2276명

중앙방역대책본부는 국내 코로나19 신규 확진자 수가 28일 0시 기준 1793명 늘어 누적 24만6951명을 기록했다고 밝혔다. 전날(1841명)보다 48명 줄었다. 하루 확진자 수는 지난달 7일(1211명)부터 53일 연속 네 자릿수를 기록 중이다.

이날 신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 1738명, 해외유입이 55명이다. 지역별로는 서울 559명, 경기 532명, 인천 91명 등 수도권에서 총 1182명(68.0%)의 확진자가 나왔다. 비수도권은 대구 76명, 부산 75명, 충남 61명, 경남 52명, 대전 48명, 경북 46명, 충북 44명, 강원 39명, 전남 24명, 울산·전북 각 21명, 제주 19명, 광주 18명, 세종 12명 등 총 556명(32.0%)이다.

해외유입 확진자는 55명으로, 전날(30명) 대비 25명 늘었다. 확진자들은 23개 국가에서 들어온 것으로 추정된다. 내국인이 17명, 외국인 38명이다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 569명, 경기 542명, 인천 95명 등 수도권에서 총 1206명의 확진자가 나왔다. 사망자는 11명 늘어 누적 2276명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.92%다. 위중증 환자는 총 409명이다. 전날(427명)보다 18명 줄었다.

이날까지 격리해제된 확진자는 2316명 늘어 누적 21만6989명이 됐다. 격리치료 중인 환자는 534명 줄어 총 2만7686명인 것으로 집계됐다. 현재까지 국내 선별진료소에서 총 1298만3492건의 코로나19 진단 검사가 이뤄졌다. 이 가운데 24만6951건은 양성, 1199만3364건은 음성 판정이 나왔다. 74만3177건은 결과를 기다리는 중이다. 이날 0시 기준 누적 양성률은 1.90%다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr