줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환

한은, 올해 경제성장률 4% 유지

기관 매수세에…강보합 나타낸 코스피

[아시아경제 공병선 기자] 하락 출발했던 코스피와 코스닥이 상승 전환됐다. 코로나19 델타 변이 바이러스가 확산되고 있지만 국내 경제에 미치는 영향력이 크지 않으면서 증시가 반등한 것으로 보인다.

27일 오전 11시27분 기준 코스피는 전일 대비 0.37%(11.58포인트) 상승한 3140.11을 기록했다. 이날 하락 출발했던 코스피는 오전 10시35분을 기점으로 상승 전환됐다.

코로나19가 경제에 미치는 영향이 줄어들면서 증시가 반등한 것으로 보인다. 코로나19 델타 변이 바이러스 확산세는 지속되고 있지만 1회 이상 백신접종률은 50%를 넘어섰다. 또한 확진자 발생 억제보다는 위중증 환자 관리에 집중하는 위드(With) 코로나로의 전환도 언급되고 있다.

이에 한국은행은 기준금리를 0.50%에서 0.75%로 인상하고 올해 경제성장률 전망도 4.0%를 유지했다. 김연진 유진투자증권 연구원은 “코로나19 재확산 영향이 경제에 미치는 타격이 예상보다 작아 이번 금리 인상이 가능했다”며 “4분기 민간소비도 백신 접종 확대와 정부의 추가경정예산 집행의 영향으로 점차 개선될 것”이라고 설명했다.

기관의 매수세가 거세다. 이날 기관은 4053억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 2045억원, 1814억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 의료정밀의 상승폭은 1.87%로 가장 컸다. 이어 섬유의복(1.47%), 증권(1.36%), 기계(1.08%), 건설업(1.01%) 순이었다. 철강금속(-0.67%), 통신업(-0.19%) 등 순으로는 하락했다.

약세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 773,000 전일대비 15,000 등락률 -1.90% 거래량 202,769 전일가 788,000 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감[초동시각] 황제株, 쪼개서 사는 길을 열어야외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합 close 의 낙폭은 2.16%로 가장 컸다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 2,000 등락률 -0.95% 거래량 278,987 전일가 210,000 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹 2025년에는 전기차 다양성 1위 회사 될듯[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감 close (-0.95%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 500 등락률 -0.48% 거래량 2,394,668 전일가 104,000 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 요동치는 낸드 시장 요동…'업계 1위' 삼성, 2분기 점유율 확대금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI close (-0.48%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 803,345 전일가 149,500 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감"금융균형 첫 발".. 삼성전자 1.19% 미끌돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI close (-0.33%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 420,500 전일대비 3,000 등락률 -0.71% 거래량 302,131 전일가 423,500 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일네이버, 네이버랩스에 700억원 추가 출자"금융균형 첫 발".. 삼성전자 1.19% 미끌 close (-0.24%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 950,000 전일대비 4,000 등락률 -0.42% 거래량 37,219 전일가 954,000 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 '제2 반도체'로…바이오 키운다[초동시각] 황제株, 쪼개서 사는 길을 열어야외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합 close (-0.10%) 순으로 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 9,000 등락률 +3.16% 거래량 867,621 전일가 284,500 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복 close (3.34%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 8,910,519 전일가 74,600 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 반도체 가격 20%↑…TSMC發 파운드리 업계 줄인상 예고“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정삼성전자, '갤럭시 Z폴드3·Z플립3' 전 세계 출시 close (0.27%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 766,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 92,528 전일가 765,000 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감[다시 뛰는 삼성] '승어부' JY…투자·고용·상생안으로 '글로벌 톱' 승부수 close (0.26%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 1,390,024 전일가 83,400 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 금융사 종합검사 더 못 미뤄…코로나 상황 속 '속전속결'돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감 close (0.12%)는 상승했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0.55%(5.64포인트) 상승한 1026.08을 기록했다. 이날 오전 9시5분 1014.10까지 떨어지기도 했다. 역시 하락 출발했던 코스닥은 오전 10시17분을 기점으로 상승 전환됐다.

개인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 1391억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 684억원, 568억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 건설의 상승폭은 1.52%로 가장 컸다. 이어 화학(1.44%), 종이·목재(1.43%), 비금속(1.30%), 기계·장비(1.16%) 순으로 올랐다. 운송(-0.94%), 인터넷(-0.53%), 디지털콘텐츠(-0.17%), 출판·매체복제(-0.13%), IT S/W·SVC(-0.12%) 등 순으로는 떨어졌다.

시총 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 81,600 전일대비 3,800 등락률 -4.45% 거래량 3,123,712 전일가 85,400 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감"금융균형 첫 발".. 삼성전자 1.19% 미끌치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다! close 의 하락폭은 4.68%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 82,400 전일대비 1,600 등락률 -1.90% 거래량 98,490 전일가 84,000 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접 close (-1.19%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 111,200 전일대비 1,000 등락률 -0.89% 거래량 289,825 전일가 112,200 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복테슬라 등에 올라탄 엘앤에프, 1兆클럽 기대감 close (-0.89%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 52,600 전일대비 400 등락률 -0.75% 거래량 4,365,609 전일가 53,000 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합 close (-0.38%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 400,100 전일대비 2,700 등락률 -0.67% 거래량 31,179 전일가 402,800 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "효성화학, 반도체·디스플레이용 특수가스 대장주로 부상"코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합 close (-0.35%) 순이었다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 92,300 전일대비 4,400 등락률 +5.01% 거래량 7,473,764 전일가 87,900 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감"금융균형 첫 발".. 삼성전자 1.19% 미끌 close (6.71%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,200 전일대비 300 등락률 +0.47% 거래량 241,402 전일가 63,900 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접 close (1.25%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 171,100 전일대비 1,900 등락률 +1.12% 거래량 450,259 전일가 169,200 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복 close (1.18%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,100 등락률 +0.90% 거래량 756,387 전일가 121,900 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복 close (1.15%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 325,800 전일대비 2,800 등락률 +0.87% 거래량 112,834 전일가 323,000 2021.08.27 12:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복 close (0.90%)은 올랐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr