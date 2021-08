시멘트업계, 공장지역 주민 지원 위한 기금 조성에 속도

7개 시멘트회사, 250억원 규모 기금 조성

[아시아경제 김종화 기자] 시멘트업계가 시멘트 공장 지역 주민을 지원하기 위한 기금 조성에 속도를 내고 있다.

한국시멘트협회 강원·충북지역 시멘트 생산공장 소재 주변지역 주민의 참여해 지역별 기금관리위원회의 구성·운영 방안을 마련하고, 업체별 협의를 진행하고 있다고 27일 밝혔다.

시멘트업계는 지난 2월 생산공장 소재 국회의원과 250억원 규모의 '지역사회공헌 확대를 위한 시멘트업계의 자발적 기금조성 협약'을 맺었다. 이번 위원회는 협약에 따른 후속조치로, 일부에서 제기해 온 시멘트업계의 직접지원에 대한 실효성 논란을 불식시키고, 지역사회와의 상생을 실천하기 위해 마련됐다.

시멘트업계는 기금관리위원회 조성에 앞서 지정기부단체인 한국생산성본부(KPC)를 통해 사회공헌규모에 대한 객관적인 인증을 거치고 기금관리위원회 발족 전에 신속한 기금지원을 위해 선출연(기금통장 개설방안)으로 방향을 검토하고 있다.

이에 따라 올해 1월부터 8월까지 지역사회 기금실적을 확인한 후 업체별로 잔여기금을 산정해 한국생산성본부 기금통장에 입금(지정기부처리)하고, 투명성과 객관성을 인증 받아 오는 11월까지 업무협약을 체결한 계획이다.

이미 동해지역(쌍용C&E)은 오는 9월8일 기금관리위원회 출범식을 가질 예정이다. 또 나머지 6사도(삼표시멘트·한일시멘트·한일현대시멘트·아세아시멘트·성신양회·한라시멘트) 진행 중이다.

정해붕 시멘트협회 전무는 "다소 시간이 걸리더라도 해당 지역 각계각층의 목소리를 주민·지자체 상생협력 프로그램에 충분히 반영하려 한다"며 "아울러 기금관리위의 안정적인 운영을 위한 지원과 지역 사회에 대한 다양한 지원을 위해 후원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

