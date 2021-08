내일 전국 흐리고 비…남부지방은 장대비

낮 최고기온 '26∼30도' 예보

[아시아경제 장세희 기자] 25일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내릴 것으로 예보됐다.

특히 남부지방을 중심으로 장대비가 쏟아지겠다. 비는 아침에 전라 서해안과 남해안에 내리기 시작해 낮에 전국 대부분 지역으로 확대될 전망이다.

예상 강수량은 충남권·전라권·경남권·제주 산지 30∼80㎜(많은 곳 제주 산지 100㎜ 이상), 충북·제주(산지 제외) 20∼60㎜, 수도권·강원 영서·경북권 5∼40㎜다.

아침 최저기온은 21∼25도, 낮 최고기온은 26∼30도로 예보됐다.

해안지역과 일부 내륙에 바람이 강하게 불겠으니 안전사고가 없도록 시설물 관리에 유의해야 한다. 제주 해안과 남해안에는 너울이 유입되고 천문조가 더해져 매우 높은 물결이 백사장으로 밀려오거나 갯바위, 방파제를 넘는 곳이 있겠다.

바다의 물결은 동해와 서해, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 1.0~3.5m, 남해 1.0~3.0m, 서해 0.5~3.0m로 예상된다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr