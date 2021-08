[클릭 e종목]"샘씨엔에스, 프로브카드 국산화 수혜 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 하나금융투자는 샘씨엔에스 샘씨엔에스 252990 | 코스닥 증권정보 현재가 7,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,100 2021.08.24 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]샘씨엔에스, 프로브카드 적용 확장 최대 수혜 기대“랭킹닭컴”의 푸드나무, 말복에 52주 신고가 경신... 과연 오늘의 상황은?[특징주]샘씨엔에스, 이재용 반도체 초격차 수혜…삼성 요구에 세라믹STF 국산화 close 에 대해 프로브카드의 국산화로 수혜가 기대된다고 24일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

샘씨엔에스는 2016년 설립된 프로브카드 필수 부품인 기판 생산 전문업체다. 전신은 2007년부터 시작된 삼성전기 NAND용 세라믹STF 기판 사업부다. 미세 피치 대응에 유리한 LTCC(저온소성방식) 원천 기술을 보유하고 있다.

정민구 하나금융투자 연구원은 "샘씨엔에스는 반도체 미세화와 프로브카드 국산화 트렌드 속 기술적 우위를 점해 전방 시장과 동반성장하고 있다"며 "고객사 및 제품다변화를 통한 꾸준한 매출액 증가가 예상된다"고 말했다.

특히 미세화 트렌드가 지속되면서 수혜가 나타날 것으로 기대된다. 그는 "반도체 산업 미세화에 따라 세라믹STF의 viahole의 정확도(align)가 중요해지고 있다"며 "샘씨엔에스는 저온 동시 소성 LTCC 방식을 기반으로한 무수축 제어기술을 보유해 경쟁사 대비 높은 정밀도 구현이 가능하다"고 설명했다. 이어 "샘씨엔에스는 향후 반도체 미세화 지속에 따라 꾸준한 점유율 증가가 예상된다"고 덧붙였다.

이와 함께 D램과 비메모리용 프로브카드 국산화에 따른 성장도 예상된다. 그는 "국내 프로브카드 생산 업체들은 현재 NAND용 프로브카드 생산이 주를 이루며 비메모리용 공급 비중은 낮다"면서도 "최근 국산화가 진행 되며 샘씨엔에스도 국내 프로브카드 업체와 DRAM, 비메모리용 프로브카드 개발을 진행하고 있으며 2020년부터 국내 IDM 업체에 납품 중"이라고 설명했다. 이어 "샘씨엔에스의 NAND용 외 DRAM 및 비메모리용 매출 비중은 2020년기준 5%에서 2021년 예상 실적 기준 10%로 증가할 것으로 보이며 2022년에는 15%까지 증가할 전망"이라고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr