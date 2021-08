탈레반의 경고 "美·英, 철군 마감시한 지키지 않으면 결과 따를 것"

[아시아경제 조슬기나 기자] 이슬람 무장조직 탈레반은 아프가니스탄에서 미국과 영국군이 이달 말로 예정된 철군 마감 시한을 반드시 지켜야한다고 밝혔다. 시한을 지키지 않을 경우 결과가 따를 것이라고도 경고했다.

영국 스카이뉴스에 따르면 수하일 샤힌 탈레반 대변인은 23일(현지시간) 카타르 도하에서 진행된 이 매체와의 인터뷰에서 "조 바이든 미국 대통령은 8월 31일 모든 군대를 철수 시킬 것이라고 발표했고, 이는 '레드라인'"이라며 "철군 시한을 연장할 필요가 없다"고 말했다.

샤힌 대변인은 "미국이나 영국이 계속해서 대피를 위한 추가 시간을 원한다면 대답은 '아니오'"라며 "(시한을 지키지 않는 데 따른) 결과가 따를 것"이라고 언급했다. 그는 이어 "(철군 시한 연장은) 우리 사이에 불신을 만들 것"이라며 "만약 그들이 주둔을 계속한다면 반발을 불러올 것"이라고 강조했다.

이 같은 발언은 보리스 존슨 영국 총리가 더 많은 사람들을 대피 시키기 위해 조 바이든 미국 대통령에게 미군의 아프간 철수 시한 연장을 요청할 것으로 알려진 가운데 나왔다.

샤힌 대변인은 일부 아프간인이 필사적인 탈출을 감행하는 것에 대해서도 "걱정, 두려움에 대한 것이 아니다"라고 일축했다. 그는 "아프간은 가난한 나라"라며 "국민 70%가 빈곤한 삶을 살고 있기 때문에 모두가 서구 국가에 정착해 풍요로운 삶을 살기를 원하는 것"이라고 말했다.

아울러 탈레반이 사람들을 위협하고 전직 공무원 색출에 나섰다는 보도에 대해서는 "가짜 뉴스"라고 반박했다. 그는 또 탈레반 통치 아래 여성 인권이 유린당할 수 있다는 국제사회의 우려와 관련해 "여성이 히잡을 쓴다면 당신이 당신 나라에서 누리는 것과 같은 권리를 가질 것"이라며 "아무 것도 변한 것이 없다"고 주장했다.

샤힌 대변인은 "모든 것이 파괴되고, 피바다가 됐다. 하지만 과거는 과거일 뿐이고, 이제 우리는 미래에 집중하고 싶다"고 강조했다.

스카이 뉴스는 현재 카불의 국제공항에는 아프간 사람들이 목숨을 걸면서까지 탈레반의 통치를 벗어나기 위해 애쓰며 절박한 상황이 연출되고 있다고 분위기를 전했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr