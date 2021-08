'부동산 투기 의혹' 내·수사 대상 4325명…국회의원 7명 종결

[아시아경제 이관주 기자] 올해 3월 한국토지주택공사(LH)에서 촉발된 부동산 투기 의혹 수사 대상이 4300명을 넘어선 것으로 나타났다.

23일 정부합동 특별수사본부(특수본)에 따르면 이달 20일 기준 특수본 내·수사 사건은 966건·4325명이다. 이 가운데 1727명은 혐의가 있다고 판단해 검찰에 송치했고, 561명은 불송치 종결했다. 특수본은 또 범죄수익 환수를 위해 59건·808억원 상당을 기소 전 몰수·추징보전 조치했다.

대상자 신분별로는 고위공직자가 120명, 공무원 342명, 공공기관 직원 137명이다. 고위공직자 중에서는 국회의원이 23명, 지방의원 68명, 지방자치단체장 15명, 3급 이상 고위공무원 12명, LH 임원 2명이다.

국회의원 가운데 7명에 대해서는 불입건·불송치 종결됐다. 국회의원 수사가 지지부진한 것 아니냐는 지적에 대해 남구준 경찰청 국가수사본부장은 "국회 일정이 있어 일정을 조율할 수밖에 없다"며 "조사 이전에 참고인 등 조사가 마무리된 이후 국회의원 본인을 조사하기 때문에 시간이 조금 걸리고 있다"고 말했다.

