마포구, 추석맞이 비대면 직거래장터 개최

마포구 자매결연도시 전북 고창군을 비롯 전국 21개 지자체 참여...8월23 ~ 9월3일 비대면 전화주문 직거래장터 개설…산지 직접 배송

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)가 민족 고유 명절인 추석을 맞아 8월23일부터 9월3일까지 비대면 직거래장터를 개최한다.

이번 직거래 장터에는 마포구와 자매결연지인 전라북도 고창군을 비롯한 자매결연도시, 전라도, 경상도, 강원도 등 21개 지자체에서 총 41개 업체가 참여해 친환경 쌀, 한우, 건나물, 사과, 햇배 등 85개 특산물 및 농산물을 판매한다.

매년 마포구는 명절을 앞두고 마포구청 광장에서 직거래 장터를 열었으나, 코로나19 확산세가 심해짐에 따라 2020년부터 비대면 방식으로 직거래장터를 진행해 오고 있다.

그간 비대면 직거래장터는 총 5회 개최, 지난해 추석에는 총 판매 금액 2500만 원을 넘기는 등 코로나19로 인한 언택트 시대에 성공적인 도-농 교류 방식으로 자리 잡아가고 있다.

이용 방법은 구매자가 마포구 홈페이지 또는 동 주민센터에 비치된 홍보물을 확인, 구매를 원하는 물품을 마포구 지역경제과로 전화 주문하면 된다.

중간 유통 마진 없이 생산농가에서 구매자에게 택배로 물건을 발송하는 구조로 구매자 입장에서는 신선하고 질 좋은 물건을 시중가보다 최대 20% 저렴하게 구매할 수 있다.

구는 이번 비대면 직거래 장터를 통해 코로나19 확산으로 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 농·어촌에 판매 활로를 제공, 구매자에게는 시중가보다 저렴하고 신선한 농·특산물을 산지 직송으로 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 마포구 청년일자리 사업 방송팀에서 1분 27초 분량의 직거래 장터 홍보 영상을 제작해 마포구 유튜브(채널명 : my Mapo마포구)와 마포IPTV에 영상을 게재했으며, 직거래장터 개시 전부터 많은 문의가 이어졌다.

유동균 마포구청장은 “풍성한 한가위를 맞아 저렴하면서도 믿고 먹을 수 있는 농·특산물이 많이 준비돼 있으니 주민 여러분의 많은 관심과 참여 바란다”라고 말했다.

