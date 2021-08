[아시아경제 송승윤 기자] 22일 오전 9시 22분께 서울 동대문구 휘경동에서 만취 상태로 운전대를 잡은 30대 남성이 일방 통행로에 세워져 있던 오토바이와 승용차 등 7대를 들이받는 사고가 발생했다.

경찰은 신고를 받고 현장에 출동해 운전자 A씨를 발견하고 음주 측정을 했다. A씨는 혈중알코올농도가 면허취소 수준이었던 것으로 알려졌다.

운전자를 포함해 부상을 입은 사람은 없었으며 사고 차량도 크게 훼손되진 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.

