▶이정부 씨 별세, 이재옥(자영업), 이재선(전 양천구청), 이경렬(현대홈쇼핑 상무) 씨 모친상= 21일, 서울아산병원 장례식장 21호실, 발인 23일 오전 6시. 02-3010-2000

