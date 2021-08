지스트, 2021년 하반기 과학기술 인력 배출

박사 58명·석사·74명·학사 46명, 총 178명에게 학위 수여

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원)가 2021학년도 하반기 학위수여식을 열고 박사 58명을 비롯해 석사 74명, 학사 46명 등 총 178명에게 학위를 수여했다고 20일 밝혔다.

지스트는 지난 1993년 설립 이래 박사 1589명을 포함해 석사 4536명, 학사 866명 등 총 6991명의 고급 과학기술 인력을 배출했다.

이번 학위수여식은 코로나19 확산 방지를 위해 지난 2월 학위수여식과 마찬가지로 주요 보직자 및 우수 학위수여자, 졸업생 대표 등 최소한의 인원이 참석한 가운데 온라인 중심의 행사로 개최됐다.

조정희 학장은 이날 학위수여식에서 “코로나19 여파로 학사 운영에 많은 변화가 생긴 가운데 그 모든 어려움을 이겨내고 졸업의 영예를 안게 된 여러분들이 대견하고 자랑스럽다”면서 “졸업 후 새로운 꿈을 실현하기 위해 선 시작점에서 지스트인의 열정과 패기로 자부심을 갖고 당당하게 도전하길 바란다”고 당부했다.

한편 박사학위 수여자 58명이 재학 기간 동안 SCI(과학기술논문 인용색인) 등재 학술지에 게재한 논문은 1인당 평균 약 6편으로 확인됐다.

