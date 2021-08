[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 서현이 청순한 미모를 자랑했다.

지난 19일 서현은 자신의 인스타그램에 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 화창한 날씨 속 야외에서 촬영에 임한 서현의 모습이 담겼다.

한편 서현은 마동석 주연의 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스'에 출연할 예정이다.

