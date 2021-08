조성욱 공정위원장 "해운사 운임담합, 원칙대로 처리"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 조성욱 공정거래위원장은 20일 국내외 해운사들의 운임답합 사건에 대해 "원칙대로 처리하겠다"고 밝혔다.

조 위원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에서 "(해운사 담합을) 공정거래법에 따라 원칙적으로 (처리)하는 것이냐"는 더불어민주당 오기형 의원의 질문에 이 같이 답변했다.

앞서 공정위 심사관은 지난 5월 HMM(옛 현대상선) 등 국내외 23개 선사가 공정거래법을 위반해 최대 8000억원(전체 매출액의 10% 적용시) 규모의 과징금 부과가 필요하다는 의견을 담은 심사보고서(검찰의 공소장 격)를 각 사에 발송했다.

해운법 29조는 해운사는 운임·선박 배치, 화물의 적재 등 공동행위를 인정하고 있다. 공정위는 해운사들이 해운법에서 허용하는 범위를 벗어나 불법적인 공동행위를 했다고 판단하고 있다.

공정위는 이르면 9월 전원회의를 열어 해운사 운임 담합 관련 제재에 대한 결론을 내릴 예정이다.

