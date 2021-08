여수서 방역 수칙 어기고 심야 불법 영업한 ‘홀덤펍 업주·손님’ 적발

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전국적으로 코로나19 확진자가 하루평균 2000명대에 육박하고 있는 가운데 방역 수칙을 어기고 심야에 불법으로 영업한 홀덤펍 업주와 손님이 적발됐다.

20일 전남경찰청에 따르면 19일 오후 11시 50분께 여수시의 한 홀덤펍에서 방역 수칙을 어긴 업주, 종업원, 손님 등 9명을 단속했다.

여수는 코로나19 지역감염이 끊이지 않아 사회적 거리두기 3단계를 시행 중으로 홀덤펍 등 유흥시설은 오후 10시부터 다음날 오전 5시까지 집합이 제한된 상태다.

경찰 조사 결과 이들은 심야까지 게임을 즐긴 것으로 확인됐으며 해당 홀덤펍은 불법영업 관련 신고가 몇 차례 있었으나 폐쇄회로(CC)TV로 출입자를 감시하고 2중 잠금장치와 암막 커튼을 설치해 단속을 피한 것으로 드러났다.

경찰은 출입문을 강제로 열고 진입해 별실과 주방 등에 숨어있던 업주와 손님 등 9명을 찾아냈으며 현장에는 카지노 테이블 3대가 설치돼 있고 카지노칩 등 텍사스홀덤 게임도구 등이 어지럽게 널려 있었다고 전했다.

경찰은 이들에 대해 감염병예방법 위반으로 입건하고 여수시에 통보할 계획이다.

