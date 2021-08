미래에셋증권, 해외선물 모의투자 개시

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 8,370 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 777,066 전일가 8,380 2021.08.20 11:10 장중(20분지연) 관련기사 빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박 미래에셋증권, OCIO 사업 경쟁력 강화 위해 조직개편 나선다증권사 유튜브 '1억뷰' 시대 close 은 20일 해외선물 모의투자를 개시했다고 밝혔다.

미래에셋증권 고객들은 모의투자 서비스를 통해 기존 국내·해외주식 및 국내 파생상품뿐만 아니라 해외선물도 모의 거래할 수 있게 됐다.

미래에셋증권 모의투자 서비스는 오픈 3년 만에 모의투자 계좌 개설 기준 계좌수 5만5000개를 넘어섰다. 관심종목, 각종 시세 및 투자정보, 주문 화면 등 실제 투자와 동일한 화면으로 모의투자를 경험할 수 있도록 했다. 또한 그룹 개설, 중개실 등의 서비스를 통해 일반 개인이 쉽게 모의투자 그룹 개설 및 운영이 가능하도록 구현해 현재 180개가 넘는 그룹이 활동 중이다. 최근 진행했던 대학생 모의투자 챌린지에서는 총 1426명이 지원하며 MZ세대(20~30대)의 많은 호응을 얻었다. 미래에셋증권은 앞으로도 투자를 처음 접하는 MZ세대를 대상으로 하는 모의투자 대회 운영 컨설팅, 비대면 투자 특강 등을 적극 지원해나갈 예정이다.

미래에셋증권 관계자는 “기존 거래소의 모의거래 시스템만 허용됐던 파생상품시장 모의거래 인증도 현재 적극 도입 추진 중”이라며 “파생상품을 처음 거래하는 개인투자자가 미래에셋증권의 실제 거래화면에서 모의거래를 이수하고, 계좌개설도 한번에 할 수 있을 것”이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr