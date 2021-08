체스터톤스호텔앤드레지던스, 에어비앤비와 파트너십 체결

신유섭 대표가 운영하는 체스터톤스호텔앤드레지던스가 17일 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비와 생활숙박시설 운영관리 파트너십을 체결했다.

신 대표는 이번 파트너십을 통해 체스터톤스호텔앤드레지던스가 위탁 운영하는 생활숙박시설을 소유자가 이용하지 않을 경우 에어비앤비로 게스트에게 판매해 수익을 창출할 수 있도록 했다. 신 대표는 "고객 만족 극대화와 함께 영업매출에도 청신호가 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

신 대표는 파트너십 적용 대상을 점차 확대하여, 낙산해수욕장에 위치한 팝아트 컨셉의 관리형 세컨하우스 ‘르부르 낙산 바이 체스터톤스’와 경기 안산 시화호에 들어서는 ‘힐스테이트 시화호 라군인테라스’ 등의 생활숙박시설에도 에어비앤비 공유 서비스를 접목할 예정이다.

신 대표는 “에어비앤비 호스트로서 체스터톤스만의 전문적이고 차별화된 서비스를 에어비앤비 게스트에게 선보일 수 있도록 노력할 예정”이라며 “앞으로 국내 생활숙박시설의 모범적인 운영 사례를 만들어 나가겠다”고 말했다.

손희석 에어비앤비 코리아 컨트리 매니저는 “새로운 여행 트렌드에 맞춰 다양한 생활숙박시설을 확보해 나가고 있고 최고의 운영사들과 파트너십을 구축해 나가고 있다”고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr