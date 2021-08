“2개월 앞당겨!” 박형준 부산시장, 보건인력 보강 일정 조기시행 조치

10월말 예정 보건의료직렬 신규공무원 2달 앞당겨 18일 구·군 배치



코로나 대응 보건인력 102명 … 인력보강으로 현장 의료공백 방지

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 코로나19 장기화에 따른 공공의료 분야 인력 지원을 위해 보건의료 직렬 신규공무원 102명을 구군 보건소 등에 18일 배치 완료했다.

현재 휴직 등 사유로 부산시 관내 보건소 근무 인력은 920여명으로 적정 인력(1000명)보다 부족한 실정이었다.

부산시는 올해 보건의료 직렬 총 147명을 선발해 10월 말에 배치할 계획이었지만, 일정을 2개월 앞당겨 먼저 102명을 구군 보건소 등에 배치했다.

박형준 부산시장은 의료 보건 인력 부족에 선제적으로 대응하고, 일선 보건소 인력 보강을 통해 현장의 의료공백 상황을 방지하기 위해 일정을 앞당겼다.

박 시장은 “의료진의 고충이 한층 더 깊어진 상황에 마음이 무겁다”며 “이번에 신규인력을 조기 배치해 코로나19 대응 최일선인 보건소의 업무 부담에 조금이라도 도움 되길 바란다”고 말했다.

박형준 시장은 지난 5월 28일 보건소의 부족한 의료 인력 확충과 근무여건 개선 등 대책을 발표했었다.

