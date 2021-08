[클릭 e종목]"씨에스윈드, 탄소중립시대 대표 수혜주 부각"

[아시아경제 박지환 기자] IBK투자증권은 20일 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 73,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 76,600 2021.08.20 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 405억 규모 윈드 타워 공급계약 체결[클릭 e종목]"씨에스윈드, 변함 없는 중장기 성장성 보유"씨에스윈드 2분기 영업이익 282억원…작년 동기 대비 16.7%↑ close 에 대해 탄소중립 시대의 대표 수혜 기업으로 부각되고 있다고 평가했다.

씨에스윈드는 글로벌 네트워크를 갖춘 풍력 타워 전문 제작업체로 풍력발전기를 구성하는 타워(Tower) 제작 및 설치를 주력 사업으로 한다. 세계 4대 터빈업체 모두를 고객으로 확보하고 있으며 7개 해외 생산법인 네트워크를 갖춘 최대 글로벌 플레이어로 꼽힌다. 시장 점유율은 17%로 추정된다.

이민희 IBK투자증권 연구원은 "다품종소량생산 및 노동집약적 산업이기 때문에 용접, 공정 등 근로자 숙련도에 따라 생산효율성 개선 효과가 뚜렷하다"며 "연초 유증을 통해 확보된 자금으로 지난 6월 Vestas의 미국 내타워 제작 자회사 인수, 7월 포르투갈 ASM Industries를 인수했고 증설과 고객 확대, 직원 숙련도 향상을 통해 2023년부터 본격 시너지 효과가 기대된다"고 밝혔다.

더불어 저탄소 경제 전환을 위한 각국 정부 지원책으로 산업환경이 우호적이란 평가다. 이민희 연구원은 "선진국을 중심으로 저탄소 경제로의 신속 전환을 위한 각국 정부의 다양한 정책들이 발표, 실행되면서 신재생에너지 산업 환경은 매우 우호적"이라고 평가했다. 최근 EU는 대규모 녹색법률 패키지 초안 'Fit For 55'를 발표했으며, 2026년부터 탄소국경세를 본격 시행할 예정이다. 미국 바이든 정부 역시 도입을 검토 중이다.

이 연구원은 "하반기 매출액은 수주 실적 증가와 신규 인수 법인들의 연결 편입 효과로 전년 대비 26.9% 성장할 것"으로 내다봤다. 다만 신규 법인 연결 편입에 따른 수익성 하락과 인건비 및 제반 비용 증가로 인해 하반기 영업이익률은 8.4%로 낮아질 것으로 전망된다고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr